«صحة كفر الشيخ» تُعلن عن حاجتها إلى صيادلة إكلينيكيين بجميع المستشفيات

أعلنت الإدارة العامة للصيادلة «تفتيش الصيدلة الإكلينيكية» بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ عن الحاجة إلى صيادلة إكلينيكيين بجميع مستشفيات المحافظة من الحاصلين على دراسات عليا أو بكالوريوس الصيدلية الإكلينيكية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

المستندات المطلوبة

ووفقاً لما حدّدته المديرية فإنّ المستندات المطلوبة للتقديم للصيادلة الإكلينيكيين من الحاصلين على دراسات عليا أو بكالوريوس الصيدلية الإكلينيكية، كالتالي:

1- طلب تقدم للالتحاق بالقسم باسم الدكتور مدير عام إدارة الصيدلة بكفر الشيخ «تفتيش الصيدلة الإكلينيكية».

2- بيان حالة وظيفية.

3- سيرة ذاتية.

4- صور طبق الأصل من الشهادات الخاصة بالبكالوريوس والدراسات العليا والدورات التدريبية الحاصل عليها.

5- إفادة بمدة العمل العمل بالمستشفى.

موعد التقديم

وطالبت الإدارة العامة للصيادلة «تفتيش الصيدلة الإكلينيكية» بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ الراغبين في التقديم إرسال الأوراق إلى الإدارة في موعد أقصاه يوم الأحد 3 مارس 2024.