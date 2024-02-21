أستاذ هندسة طرق: محور الزقازيق السنبلاوين شريان تنمية في 3 محافظات
كتب:
منار مجدي
12:57 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
محور الزقازيق
قال المهندس حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن محور الزقايق السنبلاوين يعد من المحاور الضرورية لتخفيف الضغوط المرورية على المحاور الرئيسية القائمة.
محور الزقازيق السنبلاوين يربط بين 3 محافظات
وأضاف "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن محور الزقازيق السنبلاوين يربط بين 3 محافظات ذات كثافة سكنية مرتفعة: الشرقية والدقهلية ودمياط، كما يصل إلى الطريق الدولي الساحلي ومنه إلى باق محافظات الجمهورية، وبالتالي يعتبر منفذًا لتلك المحافظات الثلاثة وشريانا للتنمية فيها.
إنجاز كبير في الدقة والجودة
وتابع، أن محور الزقازيق السنبلاوين يبلغ طوله 38 كيلو مترًا، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ليصل إجمالي عرض الطريق إلى 25 مترًا، مشيرا إلى أن هذا الطريق يعد إنجازا كبيرا للغاية في الدقة والجودة التي تم إنشائه بها.