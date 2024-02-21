أستاذ هندسة طرق: محور الزقازيق السنبلاوين شريان تنمية في 3 محافظات

قال المهندس حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن محور الزقايق ‏السنبلاوين يعد من المحاور الضرورية لتخفيف الضغوط المرورية على ‏المحاور الرئيسية القائمة.‏

محور الزقازيق السنبلاوين ‏يربط بين 3 محافظات

وأضاف "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين جومانا ‏ماهر ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن محور الزقازيق السنبلاوين ‏يربط بين 3 محافظات ذات كثافة سكنية مرتفعة: الشرقية والدقهلية ودمياط، كما يصل إلى ‏الطريق الدولي الساحلي ومنه إلى باق محافظات الجمهورية، وبالتالي يعتبر منفذًا لتلك المحافظات ‏الثلاثة وشريانا للتنمية فيها.‏

إنجاز كبير ‏في الدقة والجودة

وتابع، أن محور الزقازيق السنبلاوين يبلغ طوله 38 كيلو مترًا، بعرض 3 حارات مرورية بكل ‏اتجاه، ليصل إجمالي عرض الطريق إلى 25 مترًا، مشيرا إلى أن هذا الطريق يعد إنجازا كبيرا ‏للغاية في الدقة والجودة التي تم إنشائه بها.‏