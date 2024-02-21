«الدستور» يصدر عدده السابع من «حرف».. والباز يكتب عن «كهنة الأدب»

أصدرت مؤسسة الدستور للطباعة والنشر برئاسة الدكتور محمد الباز، العدد السابع الإلكتروني من الدستور الثقافي «حرف».

ويضم العدد مجموعة كبيرة من الموضوعات الثقافية والفنية التي تتناول الوضع الثقافي الراهن، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الشائكة، وتقديم إبداعات جديدة لكبار المبدعين.

وفي مقاله التحليلي بعنوان «خيانة النقاد.. كيف أفسد كهنة الأدب الحالة الإبداعية المصرية»، يطرح الدكتور محمد الباز قضية شائكة تتعلق بسطوة كبار النقاد في العقود الماضية على النقد الأدبي في مصر.

ويتضمن العدد قصيدة جديدة للشاعر جمال بخيت بعنوان «بُني الإحساس على خمس»، إلى جانب حوار مع الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد بمناسبة تحويل روايته «عتبات البهجة» إلى مسلسل تلفزيوني من إنتاج الشركة المتحدة وبطولة النجم يحيى الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة.

انتخابات اتحاد الناشرين

كما يتضمن العدد موضوعا عن انتخابات اتحاد الناشرين المصريين، المقرر إجراؤها في 7 مارس المقبل، والتي تشهد منافسة ساخنة مع دخول المرشح السابق في الانتخابات الرئاسة فريد زهران ضمن المرشحين في انتخابت الناشرين المقبلة.

ومن بين الموضوعات التي يطرحها العدد التطورات الأخيرة للحالة الصحية للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بعد تعرضه لوعكة صحية.