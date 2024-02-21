إعلان جدول امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل.. باق أيام على تقييم الطلاب

أعلنت الإدارات التعليمية جداول امتحان شهر فبراير 2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي، وفقا للقرار الوزاري 168بعقد امتحانين شهر للترم الثاني، ويجرى احتساب الدرجة الأعلى لتقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

تفاصيل امتحانات شهر فبراير 2024

وأوضحت الإدارات التعليمية أنه يجرى عقد امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل نهاية الشهر الحالي، مؤكدة أن الامتحانات غير موحدة، وتعقد تحت إشراف التوجيه المختص ويكون معلم المادة هو المسؤول عن عقد الامتحان.

وأضافت أن الامتحان سيكون في ما جرى تدريسه خلال شهر فبراير، ويعقد خلال اليوم الدراسي، مع عدم الإخلال باليوم الدراسي أو خطط المناهج الدراسية.

وأشارت الإدارات التعليمية إلى أنه يجرى التعبير عن تقييم المتعلم بالصفوف الرابع والخامس والسادس في صورة أربعة ألوان، ليتعرف المتعلم عن مدي اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه حسب القرار، ووجهت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس خلال فترة امتحانات شهر فبراير، وعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حسب كل مدرسة.