كل ما تود معرفته عن الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية

تستمر الجهود المصرية في توطين الصناعات اللوجستية في تحقيق النجاح، حيث تسعى الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية إلى تصنيع وحدات عناصر منظومة النقل على السكك الحديدية وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، وفق تقرير رسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل

تم تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية وهي مستقبل القطارات المصرية، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص وتعتبر حجر الزاوية الرئيسي لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل وصناعة السكك الحديدية.

تهدف الشركة إلى إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، حيث وضح تقرير مركز المعلومات أن إجمالي حجم الاستثمارات المتوقعة في المشروع 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات.

مراحل تنفيذ المشروع والطاقة الإنتاجية

إجمالي مساحة المشروع هي 300 ألف متر مربع، وتقع الشركة في المنطقة الصناعة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتم تنفيذ المشروع والطاقة الإنتاجية للمصانع وفق مجموعة من المراحل.

المرحلة الأولى هي مصنع لتصنيع الوحدات المتحركة الجديدة 100 وحدة في السنة، والمرحلة الثانية، مصنع لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي 125 وحدة في السنة، والمرحلة الثالثة والأخير مصنع عربات القطار الكهربائي السريع 150 وحدة في السنة.