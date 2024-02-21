محافظ القليوبية: المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات حلم يتحول إلى حقيقة

أعرب اللواء عبد الحميد الهجان عن سعادته للتعاون المثمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومجموعة البنك الدولي مع محافظة القليوبية في وضع حجر الأساس للمدينة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مضيفًا أن المشروع يأتي أيضا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة على خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي.

أول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة

جاء ذلك خلال قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية بوضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والذي يعد الحلم الذي دخل حيز التنفيذ كأول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى جمهورية مصر العربية بدأ تنفيذه على أرض الواقع لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.

تعزيز جهود الدعم الفني

وأكد محافظ القليوبية أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني لتحفيز رؤية التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. يعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج لتحسين جودة الهواء ومستوى النظافة وإدارة المخلفات الصلبة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية). يؤكد التعاون مع البنك الدولي كشريك أساسي لنجاحات الحكومة المصرية في مجالات التعاون المختلفة التي تعود بالنفع على المواطن المصري.

مشروع تحويل المخلفات الصلبة

وأوضح الهجان انه تم عقد سلسلة اجتماعات مع البنك الدولي على مدار الشهور الماضية لمناقشة آليات البدء بتنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة الناتجة من المحطات الوسيطة إلى طاقه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والاهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات عن طريق إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة، بالإضافة إلي تخفيف أعباء التكلفة المالية لعمليات النقل من شمال المحافظة إلى المدفن العمومي الجديد بالعاشر من رمضان، ضمن جهود المحافظة مع البنك الدولي للتحول نحو نموذج تنموي أكثر اخضرارا واستدامة.

وأضاف أن المحافظة تعمل على قدمٍ وساق لتقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع كافة الشركاء لإنجاح كافة المشروعات الجاري تنفيذُها في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والحد من تلوث الهواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وخلق بيئة صحية من خلال التخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية.

ويقع موقع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، البالغ مساحته 1228 فدانًا، على بعد حوالي 7 كيلومترات من طريق مصر - الإسماعيلية وحوالي 4 كيلومترات جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث تم اختيار موقع المشروع في منطقة صحراوية شاغرة، وتعتبر أقرب المناطق السكنية إلى المشروع هي مدينة العاشر من رمضان على بعد حوالي 7 كيلومترات، كما تقع مدينة بدر على بعد حوالي 12 كيلومترا منه.

ويهدف مشروع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان لمعالجة المخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمتبقي من المرفوضات. ويضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدانًا، بالإضافة إلى مدفن لمرفوضات المخلفات لمحافظة القاهرة على مساحة 446 فدانًا، وكذلك محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 16 فدانًا. أما بالنسبة لمحافظة القليوبية فيضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 فدادين ومدفن لمرفوضات المخلفات على مساحة 237 فدانًا بالإضافة إلى محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 10 فدادين.

كما يضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات على مساحة 100 فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى محطة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء لمحافظتي القاهرة والقليوبية على مساحة 23 فدانًا، ومحطة لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة على مساحة 76 فدانًا، وصولاً إلى إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها وفقاً للاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات والتي اعتمدتها القيادة السياسية ويتابعها دولة رئيس الوزراء وتقوم على تنفيذها وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمالية وكافة الجهات المعنية.