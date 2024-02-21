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«فلكلوريتا» تحيي حفلا غنائيا في بيت السحيمي غدا

كتب:

إلهام الكردوسي
02:48 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
فرقة فلكلوريتا

فرقة فلكلوريتا

يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي في شارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء غد الخميس، حفلا غنائيا موسيقيا لفرقة فلكلوريتا.

أغانى الفولكور

يتضمن الحفل؛ تقديم مجموعة من الأغاني الفولكورية تجمع بين الفولكلور الفلاحي والصعيدي منها: «مربعات ابن عروس، ومتى اشوفك وبص على الحلاوة، وياما دقت وتحت الشباك وتعالي، وأنا اللي ببيع ياسمين، والنبي يا غزال، ولوما يا لوما، وعلى مين، ويا بهية وسلم علي والعتبة جزاز».

معلومات عن فلكلوريتا

جدير بالذكر أن «فلكلوريتا» تأسست حديثا على يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفلكلور والتراث الشعبي المصري، وتسعى الفرقة للمساهمة في إعادة إحياء التراث الموسيقي الأصيل والمحافظة عليه، وتضم 14 فنانا معظمهم من النساء حيث تتكون من 9 عازفات: إيقاع، دف، وطبلة، بالإضافة إلى عازفين محترفين للآلات التراثية منهم عازف كولا، وعازف مزمار، بجانب عازفين أورج، وعازف بركشن.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي