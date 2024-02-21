انطلاق معارض أهلا رمضان في 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية

انطلقت معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية وفقًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

10 فروع

وبدأت فعاليات معارض أهلا رمضان في 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية والتي تمثلت في الفروع التالية لتشمل جميع أحياء المحافظة: مجمع وهدان بالمنشية، مجمع الأزاريطة، مجمع كمال الجويلي بمنطقة رشدي، مجمع جناكليس شارع أبو قير، مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف، مجمع أبو العباس بمنطقة بحري، مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير، مجمع البيطاش العجمي، مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1، مجمع سيدى مسعود بالعامرية.

عروض خاصة

وتضم هذه الفروع عروضًا خاصة لمنتجات شهر رمضان المبارك متمثلة في اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاي والجبن والصلصة والخل والملح.

وأوضح «الشريف» أن جميع معارض أهلا رمضان التي تم بدء العمل بها بالإسكندرية، تتيح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع استمرار فتح منافذ جديدة ومعارض في مختلف أحياء المحافظة.