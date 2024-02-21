محافظ بورسعيد يناقش استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

جاء ذلك خلال عقد محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا اليوم، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك واستعراض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد و المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد العميد أحمد عبد الجواد و مساعد مدير الأمن اللواء محمد عبد الله ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديري المديريات وعدد من الجهات المختصة وشباب الأحزاب والجمعيات الأهلية.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في المساجد والمناطق المحيطة، مشددا على كافة رؤساء الأحياء أهمية التواجد الميداني لمتابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات لتحقيق المستوى اللائق بمحافظة بورسعيد.

توافر السلع الأساسية خلال رمضان

وأكد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء زيادة المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال المرور، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق وضمان توافر جميع السلع الأساسية، وتكثيف الجهود في (المجازر - محلات بيع الطيور الحية - المطاعم - محلات تقديم الوجبات الجاهزة والعصائر والحلويات الرمضانية - الكافتيريات)، وضمان استمرارية الخدمة في محطات الوقود بأنواعها (تقليدية - الغاز الطبيعي) وتوفير أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة (تجاري - منزلي)، وتشديد الرقابة على المخابز والمطاحن لضمان توفر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن

مسابقة فائزون رمضان

ووجه محافظ بورسعيد بتنظيم مسابقة " فائزون رمضان " للأعمار من سن 3 الي ١٨ سنة لحفظ القرآن الكريم و الابتهال الديني، تنطلق في شهر رمضان المعظم، ووجه اللواء عادل الغضبان مديرية « الشباب والرياضة» بإقامة أنشطة ودورات تثقيفية للشباب.

كما وجه المحافظ « مديرية التربية والتعليم» بتكثيف الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المعظم ، وأكد على أهمية المتابعة الميدانية ومنع التعديات ورفع الإشغالات، ووجه المحافظ مدير مديرية الأوقاف بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المساجد وساحات الصلاة و رفع كفاءتها لاستقبال المصليين خلال الشهر المبارك.

كما شدد محافظ بورسعيد على تعامل الأحياء وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.