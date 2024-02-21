موعد تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام في رمضان

تخفيفاً على المرضي من أهالي العريش بمحافظة شمال سيناء، أعلنت إدارة مستشفى العريش العام، مواصلة أطباء البرتوكول الوافدين من 4 جامعات مصرية، العمل في شهر رمضان بشكل أسبوعي، ولكن بتأخير الموعد ساعة واحدة فقط، حتى يتمكن الأطباء الوافدين من الكشف على أكبر عدد من المرضى.

وقال مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء في بيان، إن أطباء البروتوكول، الوافدين يجرون الكشف على المرضى في العيادات الخارجية، وقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام بشكل طبيعي، وسوف يكون ميعاد الكشف من كل أسبوع الساعة التاسعة صباحا، بدلا من الثامنة فقط، وهو موعد العيادات الخارجية.

أطباء من 4 جامعات مصرية بمستشفى العريش العام

وأشارت المديرية إلى أن أطباء البروتوكول يأتون من جامعات: القاهرة، والأزهر، والمنصورة، والزقازيق، ولكنهم بسبب ظروف شهر رمضان، سيصلون ليلة السبت من كل أسبوع، بسبب ظروف السفر في رمضان، إلا أن موعد الكشف والعلاج سيكون ثابت

قال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، في تصريحات لـ"الوطن" إن موعد الكشف والعلاج في العيادات الخارجية، سوف يكون من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الرابعة، وذلك بدلا من الكشف 8 حتى الثالثة، وذلك بتأخير ساعة واحدة فقط، موضحًا أن الكشف بسعر ثلاثة جنيهات في العيادات الخارجية، ومجانًا في قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام.

12 تخصصا في العيادات الخارجية بمستشفى العريش

وأشارت المديرية إلى أن أطباء البروتوكول يأتون من جامعات: القاهرة، والأزهر، والمنصورة، والزقازيق، ولكنهم بسبب ظروف شهر رمضان، سيصلون ليلة السبت من كل أسبوع، بسبب ظروف السفر في رمضان، إلا أن موعد الكشف والعلاج سيكون ثابت