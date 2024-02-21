«أوقاف الغربية» تطلق دورة تدريبية للأئمة استعدادا لشهر رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بالغربية، اليوم، انطلاق فعاليات دورة «فقه الصيام» للأئمة، وذلك استعدادًا لشهر رمضان 2024، في إطار النهوض بمستوى الأئمة علميًا ومعرفيًا.

دورة فقه الصيام

وقال الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة أوقاف الغربية، إنّ المديرية افتتحت اليوم، دورة فقه الصيام من المركز الثقافى بالمسجد الأحمدي، مسجد السيد البدوى بطنطا، وحضرها 100 إمام وخطيب، وقد تناولت الحكمة من فرض الصيام، وإطلاق دورة أخرى في تنمية روح التكافل الاجتماعي والترابط والشعور بالمسؤولية تجاه الفئات الأكثر احتيجًا، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

أحكام شهر رمضان

وأشار إلى أن تلك الدورة التدريبية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وشهدت بعض الأحكام المهمة والمتعلقة بالصيام، خاصة ما يتعلق بالمريض والمسافر والحائض والنفساء، ومرضى الربو، وأحكام وضع القطرات في العيون، وحاضر فيها الدكتور حسن السيد حامد خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية.