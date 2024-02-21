القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024.. تعرف عليها

كشف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي تصل إلى 19 مسلسلا يحملون توقيع أبرز صناع الدراما ومن بطولة ألمع النجوم، يقدمون من خلالهم وجبة درامية متكاملة ما بين الأعمال التاريخية والفنتازيا والدراما الاجتماعية والكوميديا بالإضافة إلى التشويق والأكشن، ما بين الـ 30 و15 حلقة لخلق حالة واسعة من التنوع بين الأعمال.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، 9 مسلسلات طويلة 30 حلقة بالإضافة إلى 10 مسلسلات قصيرة 15 حلقة، التي من المقرر عرضها على شاشات قنوات الشركة المتحدة خلال موسم الدراما الرمضانية.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

الحشاشين

(30 حلقة)

تأليف عبد الرحيم كمال

إخراج بيتر ميمي

بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد وميرنا نور الدين

حق عرب

(30 حلقة)

تأليف محمود حمدان

إخراج إسماعيل فاروق

بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، وليد فواز ووفاء عامر

صيد العقارب

(30 حلقة)

تأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن

بطولة: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي وسيمون

المعلم

(30 حلقة)

تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري

إخراج مرقس عادل

بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير وهاجر أحمد

بيت الرفاعي

(30 حلقة)

تأليف بيتر ميمي

إخراج أحمد نادر جلال

بطولة أمير كرارة، أحمد رزق ، سيد رجب وإيناس كامل

إمبراطورية ميم

(30 حلقة)

قصة إحسان عبد القدوس

سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك

إخراج محمد سلامة

بطولة: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي وهاجر السراج

محارب

(30 حلقة)

تأليف محمد سيد بشير

إخراج شيرين عادل

بطولة: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي ونرمين الفقي

صدفة

(30 حلقة)

تأليف أيمن سلامة

إخراج سامح عبد العزيز

بطولة: ريهام حجاج، خالد الصاوي،

الكبير أوي

(30 حلقة)

إشراف على الكتابة وإخراج أحمد الجندي

بطولة: أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، حاتم صلاح ومصطفى غريب

جودر

(15 حلقة)

تأليف أنور عبد المغيث

إخراج إسلام خيري

بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية ووليد فواز

فراولة

(15 حلقة)

تأليف محمد سليمان عبد المالك

إخراج محمد علي

بطولة: نيللي كريم، شيماء سيف، جيلان علاء، أحمد فهيم وتوني ماهر

مسار إجباري

(15 حلقة)

تأليف أمين جمال ومحمد محرز

إخراج نادين خان

بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين وبسمة

بدون سابق إنذار

(15 حلقة)

تأليف ألمى كفرانة

إخراج هاني خليفة

بطولة: آسر ياسين، عائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح

عتبات البهجة

(15 حلقة)

قصة عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد

سيناريو وحوار مدحت العدل

إخراج مجدي أبو عميرة

بطولة: يحيى الفخراني، جمانة مراد، صلاح عبدالله وصفاء الطوخي

لحظة غضب

(15 حلقة)

تأليف مهاب طارق

إخراج عبد العزيز النجار

بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم وناردين فرج

بابا جه

(15 حلقة)

تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل

إخراج خالد مرعي

بطولة : أكرم حسني، نسرين أمين، فيريال يوسف وسما إبراهيم

سر إلهي

(15 حلقة)

تأليف أمين جمال

إخراج رؤوف عبد العزيز

بطولة: روجينا، أحمد مجدي، مي سليم ورشا مهدي مليحة (15 حلقة)تأليف رشا الجزار إخراج عمرو عرفة بطولة: دياب، نسرين خاس، ميرفت أمين، وأشرف زكي

كامل العدد 2

(15 حلقة)

تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر

إخراج خالد الحلفاوي

بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس وأحمد كمال وآية سماحة