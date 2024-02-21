مناقشة «مقامات الغضب» لصفاء النجار في ورشة الزيتون الاثنين المقبل

تستضيف ورشة الزيتون في السابعة مساء الاثنين المقبل، الكاتبة صفاء النجار لمناقشة روايتها الصادرة مؤخرا «مقامات الغضب»، ويناقشها الكاتبة الكبيرة سلوى بكر، الدكتورة فاطمة الصعيدي، الروائي محمد إبراهيم طه وتدير الأمسية الكاتبة أماني الشرقاوي، بمقر حزب التجمع شرق القاهرة.

أعمال صفاء النجار

وتدور أحداث الرواية حول عائلة يفقد أفرادها الاتزان، فيقفون على أطراف المتناقضات إما التمرد والغضب أو الخنوع والاستسلام، وكلٌّ يدفع الثمن.

وتتقاطع مآلات الشخوص مع تحولات الوطن في لحظات سياسية واجتماعية حرجة، ويشكل الغضب الممزوج بالوجع الوعي بالحياة.

يذكر أن الرواية هي الثالثة في أعمال الكاتبة بعد روايتيها «استقالة ملك الموت» 2005، و«حسن الختام» 2014، وأربع مجموعات قصصية هي «البنت التي سرقت طول أخيها» 2004، «الحور العين تفصص البسلة» 2017،، و«الدرويشة»، وحصلت الكاتبة على درجة الدكتوراه في الإعلام 2016، وتقدم حاليا برنامج «أطياف» على شاشة الحياة.