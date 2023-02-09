قناة الحياة تنشر تقريرا بعنوان «ورشة الزيتون.. شهود على الرحلة»

عرض برنامج «أطياف»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية صفاء النجار، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ورشة الزيتون.. شهود على الرحلة».

منتدى أدبي بدأ نشاطه في 1979

وجاء في التقرير: «ورشة الزيتون.. هي منتدى أدبي بدأ نشاطه في 1979، كرؤية تعبر عن جيل أدباء السبعينيات، تحت إدارة الشاعر شعبان يوسف، إذ تعقد ندواتها بشكل دوري لمناقشة مختلف الإصدارات الأدبية والأحداث الثقافية المختلفة، وأصدر الدكتور محمد إبراهيم طه كتابا بعنوان: ورشة زيتونة، يحمل شهادات ورؤى المثقفين عن الورشة».

وأوضح التقرير، أن الورشة على مدار تاريخها الذي يتجاوز الأربعين عاما، استضافت مئات المفكرين والمبدعين على مستوى مصر والعالم العربي، سواء من كبار الكتاب أو الشباب الذي وجدوا في الورشة سبيلا في خطواتهم الأولى نحو عالم الأدب».

وعلقت الإعلامية صفاء النجار عن ورشة الزيتون، قائلة: «ورشة الزيتون هي الباب أو الختم أو جواز الدخول أو شرعية الاعتراف وهي للراسخين للتكريس والاحتفاء».

صفاء النجار: ورشة الزيتون ككل مؤنث

وتابعت: «ورشة الزيتون ككل مؤنث حكمة ورسوخ جدة، وشدة وحنان أم، ومغامرة وانطلاقة شابة، وهي ككل مؤنث تزدهر وتشع وتحتفظ بحيويتها ورونقها وتواكل كل المستجدات والظواهر في عالم الثقافة».