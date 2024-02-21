ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعيًا علاقته بمسئولي الشركة المالكة للوحدات على خلاف الحقيقة، وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع ابتدائية مزورة منسوبة للشركة.

أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان مزورة - هاتف محمول مستخدم في نشاطه الإجرامي بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وأمكن الاستدلال على عدد (3) مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامي المشار إليه.