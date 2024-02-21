محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طلخا.. يشمل 24 منطقة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة طلخا اليوم الأربعاء، ليكون إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى المحافظة هو 469 مخططا جديدا ومعدلا.

اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة طلخا

وأشار الدقهلية إلى أن المخطط الجديد لمدينة طلخا شمل 24 منطقة، طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، ليكون إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى المحافظة إلى 469 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا.

القضاء على مشكلات التنمية العمرانية والسكانية

وأكد أن المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مشيرا إلى ضرورة توافقها مع الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأكدت المهندسة مها صبري مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالدقهلية، أنه يتم العمل من أجل إنهاء المخططات المتبقية في المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا.