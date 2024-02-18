أسعار السلع الغذائية في محافظة الدقهلية بمنافذ التموين

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، عن تحديد أسعار السلع الغذائية في محافظة الدقهلية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، إذ جاءت الأسعار بتخفيضات كبيرة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشارت مديرية التموين بالدقهلية، إلى توفير مختلف السلع الغذائية، بالأخص الزيت والسكر واللحوم والدواجن، في المنافذ، بنحو 19 مركزًا بمحافظة الدقهلية.

أسعار السلع الغذائية في محافظة الدقهلية

وأضافت المديرية، أن أسعار السلع الغذائية المختلفة في منافذ السلع الغذائية، جاءت بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت أسعار السلع الغذائية في الدقهلية، كالآتي:

- كيلو السكر بـ27 جنيهًا.

- كيلو الـرز بين 26 جنيهًا و28 جنيهًا.

- كرتونة البيض بـ140 جنيهًا.

- الدواجن تبدأ من 110 جنيهات، على حسب حجم ووزن الواحدة.

-عبوة الزيت الصغري تبدأ من 40 جنيهًا.

- عبوة السمنة 1 كيلو بـ125 جنيهًا.

- طبق اللحوم المفرومة الـ1 كيلو بـ240 جنيهًا.

- البقوليات تختلف من نوع لآخر، لتبدأ من 40 جنيهًا، وتصل إلى 70 جنيهًا.

وأكّدت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، توفير مختلف السلع بتخفيضات كبيرة، من أجل مساندة المواطنين والتخلص من جشع التجار، وارتفاع الأسعار.