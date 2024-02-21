افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية غدا.. تخفيضات 30%

تستعد مديرية التموين لافتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية غدا الخميس 22 فبراير، إذ يأتي المعرص بتخفيضات كبيرة بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والتخلص من جشع التجار.

افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» إلى أنه يجري افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية في نحو 19 مركزًا، إذ يبلغ عدد المعارض المتاحة بالدقهلية 21 معرضًا تم توزيعهم علي مختلف المراكز.

تخفيضات معرض أهلا رمضان في الدقهلية

وأضاف أنه يجري توفير الأسعار بمفاجأة كبيرة للمواطنين في التخفيضات، إذ تأتي نسبة التخفيضات علي مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض أهلا رمضان بالدقهلية بتخفيضات تصل لـ25% و30%.

ولفت إلى أن الهدف من التخفيضات في معرض رمضان هو مساعدة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وجشع التجار والعمل علي القضاء علي الاحتكار، إذ يتم توفير السلع بأقل الأسعار عن المتداول في الأسواق.

وأضاف أنه يتم التواصل مع الشركات من أجل توفير المنتج بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدا علي سعي الدولة بشكل مستمر للوقوف بجانب المواطن المصري خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأكد أن المعرض يتم افتتاحه في أكثر من مركز بهدف توفير السلع في مختلف نطاق محافظة الدقهلية وجاءت المعارض في المراكز الآتية:

- معرضين في مركز المنصورة في حي شرق وحي غرب

- معرض في مركز السنبلاوين

- معرض في مركز أجا

- معرض في مركز منية النصر

- معرض في مركز دكرنس

- معرض في مركز بلقاس

- معرض في مركز ميت غمر

- معرض في المنزلة

- معرض في الجمالية

- معرض في مركز المطرية

- معرض في مركز ميت سلسيل

- معرض في مركز محلة دمنة

- معرض في مركز تمي الأمديد

- معرض في مركز طلخا

- معرض في مركز نبروه

- معرض في مركز الكردي

- معرض في مركز الساتموني

- معرض في مركز شربين

- معرض في مركز بني عبيد.