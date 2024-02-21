وزيرة التضامن تفتتح الدورة 66 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية غدا

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، فعاليات الدورة الـ66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بالقاهرة الجديدة، والتي تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، ويبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى 9 مارس المقبل، ويفتح أبوابه من 10 صباحا وحتى 10 مساء يوميا.

قصص التراث المصري

وتقام النسخة 66 للمعرض هذا العام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكايرو فيستيفال سيتي مول، إذ يستضيف المعرض على مساحة 3000 متر مربع أكثر من 450 عارضا يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تحكي قصص التراث المصري يتناوبون على فترتين خلال المعرض؛ الأولى تبدأ من 23 فبراير حتى 1 مارس المقبل، والثانية تبدأ من (2-9) مارس المقبل وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال للاستفادة من الفرص التسويقية التي يتيحها معرض ديارنا.

أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض «ديارنا» أحد أكبر وأعرق معارض الحرف اليدوية في مصر، حيث يقام سنويا منذ عام 1964 ويستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت في السنوات الأخيرة علي تطوير المعرض وربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 خاصة هدف إحياء التراث المصري الأصيل المستمد من حضارتنا المصرية بعصورها المختلفة الفرعونية والاغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية، وهو ما تعكسه منتجات العارضين من الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، بجانب المنتجات المتعلقة بشهر رمضان المبارك مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، كما سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم عرض أزياء للعبايات الرمضانية، وعروض لعدد من الفرق الموسيقية الشعبية من النوبة والبحر الأحمر.