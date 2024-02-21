قسيمة شراء بـ1000 جنيه لزوار معرض ديارنا لأول مرة.. اعرف التفاصيل الكاملة

أعلنت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اختيار محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ضيوف شرف الدورة 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، حيث يتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات ذات الثقافة والتراث المميز، إلى جانب مشاركة عارضين من «السودان – سوريا - فلسطين - موريتانيا - جيبوتي - الصومال» لعرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.

توفير وسائل الدفع للزوار

وقالت القباج إنّ النسخة الجديدة لمعرض ديارنا تشهد لأول مرة مشاركة وفد من المستثمرين من عدد من الدول العربية، إلى جانب مشاركة المجلس التصديري للحرف اليدوية، حيث نستهدف توفير فرص تصديرية للمنتجات المصرية، كما سيتم لأول مرة إجراء سحب يومي لزوار المعرض على 3 جوائز كل منها تقدم قسيمة شراء بقيمة 1000 جنيه، وسيتم إجراء سحب بعد انتهاء الفترة الأولى والثانية للعارضين من الفئات المختلفة «أسر منتجة - رواد أعمال - مؤسسات مجتمع مدني - شركات» على الأعلى مبيعات خلال المعرض، وسيتم توفير وسائل الدفع للزوار «ماكينات صرف ATM - POS»، وتوفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، أنّ معرض «ديارنا» يعتبر بمثابة نقطة تمركز ثقافية تحتفي بالفنون الأصيلة بجانب توفيره لفرص بيع مباشرة لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية بجانب عروض تسويق لا مثيل لها خلال فترة إقامة المعرض، كما سيتم إتاحة العديد من الخدمات أبرزها توفير فرص تدريب لتعزيز الوعي التأميني والشمول المالي لدى أصحاب مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن توفير تدريب على كيفية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

الخدمات الترفيهية

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية، منها كتابة الاسم بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الحرف والفنون، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال.