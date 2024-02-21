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عضو بـ«النواب» عن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: توثق جرائم إسرائيل

كتب:

مريم شريف
02:18 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
المهندس أحمد عثمان

المهندس أحمد عثمان

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، خطوة مهمة في مسار دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. 

توثيق جرائم «الاحتلال الإسرائيلي» على غزة

وأضاف أن المرافعة الشفهية لمصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، كما توثق لهذه الجرائم وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع وتعطيش لأهالي غزة من 7 أكتوبر الماضي.

وأشاد  بما تضمنته المذكرة المصرية من تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.

تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار

وأشار إلى أن مصر من خلال هذه المرافعة تؤكد مسئولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

 

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