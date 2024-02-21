«تعليم مطروح»: نوفر منصة إلكترونية للطلاب يحاضر فيها صفوة المدرسين

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح والدكتور محمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل مع المعلمين يرافقهما إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وإيمان عيد مدير التعليم الإعدادي بمطروح والدكتور علي حلاوة مدير وحدة الدعم بتعليم مطروح، انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة بمدرسة السيدة عائشة 2 الإعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح، وهي إحدى المدارس التي يطبق بها مبادرة الـ1000 مدير مدرسة.

وزار قيادات وزارة التربية والتعليم مدرسة السيدة عائشة 2، واستمعوا إلى شرح المعلمين للحصص الدراسية، وأجري مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين حوارًا إيجابيًا مثمرًا مع طالبات الصفوف الثلاث بالمدرسة، واطمأن خلاله علي التفاعل الإيجابي المميز لمعظم طالبات المدرسة مع المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة وتتضمن المناهج الدراسية لكافة الصفوف التعليمية.

تطوير منظومة عمل المنصات الإلكترونية

وناقش «حجاج» مع الطالبات أهم المقترحات الخاصة بإمكانية تطوير منظومة عمل المنصات الالكترونية الوزارية وتطوير المحتوى التفاعلي والمواد التي توفرها الوزارة والتي تأتي في إطار وضع الوزارة لبدائل تربوية منهجية ميسرة ومبسطة للكتب الخارجية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال الفيديوهات التوضيحية والقنوات الفضائية التعليمية والمحتويات التفاعلية مشيراً أن تلك المقترحات سيتم عرضها فورا بتقرير مفصل علي الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لوضعها تحت الدراسة والتنفيذ.

منصة إلكترونية لكافة الصفوف الدراسية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال الجولة التفقدية أن تعليم مطروح يوفر حالياً منصة إلكترونية لكافة الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية الثلاث، يحاضر فيها صفوة معلمي المواد الدراسية وذلك لمواكبة منظومة عمل الوزارة نحو تعاظم الاستفادة من المنصات الإلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم.

وجرى متابعة حصة مشاهدة لمادة الرياضيات لطالبات الصف الثاني الاعدادي بمعمل الأوساط بالمدرسة، أبدى خلالها إعجابه بالتفاعل الطلابي الجيد مع الشرح الالكتروني والمدعم بأمثلة محلولة مبسطة تساعد علي سرعة فهم التمارين وحل المسائل الرياضية.