وكيل «تعليم مطروح» يحيل العاملين بمدرسة الضوايا بالنجيلة للتحقيق

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية، بمدرستي أولاد عميرة غرب للتعليم الأساسي والضوايا الابتدائية التابعة لإدارة النجيلة غرب المحافظة.

«شحاتة» يتابعة العملية التعليمية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن هناك متابعة مستمرة للمدارس وسير العملية التعليمية، وجرى متابعة المدرستين والمرور على الحجرات الدراسية بالمدرسة والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، والمستوى التحصيلي لطلاب المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة، والعمل علي تحفيز عدد من التلاميذ بمنحهم مكافأة مالية لتميزهم اللغوي.

إحالة العاملين بمدرسة الضوايا للتحقيق

وقرر وكيل تعليم محافظة مطروح، إحالة عدد من العاملين بمدرسة الضوايا الابتدائية للتحقيق، لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة، والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية، موجها مدير الإدارة بمتابعة العملية التعليمية وانتظامها بالمدرستين، وإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن.

وأكد «شحاتة» استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بالإدارات التعليمية كافة، في إطار تطبيق شعار «معا للانضباط بالمؤسسات التعليمية»، في سبيل تحقيق عملية تعليمية يسودها الالتزام والاستقرار، وتقديم منتج تربوي جيد يستفيد منه أبناؤنا الطلاب.