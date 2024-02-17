«تعليم مطروح»: إزالة آثار الأمطار بمحيط المدارس وتدريبات على خطة الإخلاء

أصدر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تعليمات مشددة إلى مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالتوجيه الفوري لجميع المدارس بإزالة تراكمات وآثار الأمطار الغزيرة التي سقطت على مختلف المناطق في مطروح، وتجهيز المدارس للعودة واستئناف العمل بها مرة أخرى بعد تعطيل الدراسة الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

أمطار غزيرة تضرب مطروح

وقال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم، إن المحافظة شهدت هطول أمطار رعدية غزيرة على جميع مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة، ما كان له تأثيرا على وجود تراكمات مياه في المدارس.

مواجهة الكوارث وتنفيذ خطة الإخلاء

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تنظيم تدريبات بجميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقاً، وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوباً، على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل الأمثل معها وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة بما يضمن سلامة الجميع في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحرائق وغيرها، وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح.

رفع مياه الأمطار من محيط المدارس

وأوضح «شحاتة»، أنه وفقا لتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وفي ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بتفعيل لجنتي الأزمات والكوارث والصحة والسلامة المهنية لمتابعة عملية رفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها من الداخل، ومراجعة معايير واشتراطات الأمان بها وذلك لضمان جاهزيتها التامة غدا الأحد.