طرح 7 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة في مركز ملوي بالمنيا

طرحت الوحدات المحلية لمركز ملوي، كميات من السلع الغذائية بالأسواق و المجمعات الاستهلاكية للأسر الأكثر احتياجا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «خفض الأسعار» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تفعيل مبادرة خفض الأسعار بمركز ملوي

وقال محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي إنه سوف يتم تقديم كافة سبل الدعم أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

من جانبه، وجه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، بتكثيف الجهود بتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين بكافة أحياء مدينة ملوي، وذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة خفض الأسعار.

توزيع 7000 شنطة سلع غذائية

ومن جانبه أوضح ايمن إسماعيل مدير تموين المدينة، إنه تم توزيع 7000 ألف شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوى على ( 2ك سكر و كيلو أرز و كيلو مكرونة وباكو شاي) لتوزيعها على المواطنين، حيثُ تم التوزيع بجميع شوارع واحياء مدينة ملوى، وذلك في إطار تفعيل مبادرة «خفض الأسعار».