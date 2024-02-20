رسالة دكتوراة بجامعة المنيا: «الوطن» أول الصحف تفاعلا على مواقع التواصل

أظهرت دراسة حديثة في كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، أجراها الباحث طاهر محمد محمد أمين، أن «الوطن» في مقدمة الصحف المصرية تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فهم معاني التعليقات والردود المتداولة

استخدمت الدراسة التي حصل فيها الباحث على درجة الدكتوراة في الإعلام بمرتبة الشرف الأولى، تحليل البيانات الضخمة ومعالجة اللغات الطبيعية لفهم معاني التعليقات والردود المتداولة حول مختلف الأحداث التي تغطيها الصحف المصرية على فيسبوك.

ركزت الدراسة على تحليل خمسة أحداث رئيسية منها جريمة الإسماعيلية، انتهاك الخصوصية، تحقيق الصلح وإنهاء الثأر.

أشارت نتائج الدراسة إلى اهتمام الجمهور المصري بالعديد من المواضيع المتنوعة، مثل: المخدرات، العنف، التعاطف، الحاجة للرعاية الاجتماعية، القضايا النفسية والعاطفية، التسامح، فهم الآخر، دور الإعلام والمجتمعات المحلية.

فهم اهتمامات الجمهور بشكل أفضل

وتهدف هذه الدراسة إلى مساعدة الصحف المصرية والجهات الإعلامية الأخرى على فهم اهتمامات الجمهور بشكل أفضل وتحديد المواضيع التي تستحق الاهتمام، والاستفادة من هذه المعرفة لتحسين العلاقة مع الجمهور وجذبهم بشكل أفضل.

وضمت لجنة الإشراف والحكم على الدراسة نخبة من أساتذة الإعلام، هم: الدكتور محمد سعد إبراهيم، أستاذ الصحافة بجامعة المنيا، الدكتور محمد زين عبدالرحمن، عميد المعهد العالي للإعلام بالمنيا وأستاذ الصحافة بجامعة بني سويف، الدكتور عبدالجواد سعيد محمد ربيع، عميد كلية الإعلام السابق أستاذ الصحافة والنشر بجامعة المنوفية، الدكتورة رحاب محمد أنور، أستاذ الصحافة المساعد ورئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا