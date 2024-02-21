ضبط عاطل استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين في المنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «عاطل- مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا» بالنصب والاحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض واستخدام بياناتهم في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.