أسعار السلع التموينية في معرض أهلا رمضان بالعريش.. أسماك ولحوم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أنّ معرض أهلًا رمضان بالقرب من قصر الثقافة، ومجلس المدينة بوسط العريش، يتضمن تخفيضات في الأسعار قاربت 25%، بما في ذلك اللحوم والأسماك.

وذكرت مديرية التموين في بيان، أنّ الأسعار المخفضة تم الاتفاق عليها مسبقًا وجاءت بسعر المصنع، بحسب نص الاتفاق مع التجار، والغرفة التجارية، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء.

مستلزمات رمضان بكامل أنواعها

وأشارت المديرية إلى أنّ المعرض يضم جميع المستلزمات الرمضانية، بما في ذلك الملابس، والمواد الغذائية، والبقوليات، واللحوم، والأسماك، والمجمدات «كبدة، لحوم، أنواع الدجاج، الحمام» وأيضًا، الأجبان ومنتجات الألبان بأنواعها، علاوة على السكر والزيت والأرز السايب.

من جهته، ذكر رأفت العبد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان، أنّ أسعار اللحوم بالمعرض 320 جنيهًا والسكر بـ27 جنيهًا والأرز 28 جنيهًا والسمن بـ71 جنيهًا والزيت بـ87 جنيهًا والطماطم بـ7.5 جنيه والبطاطس بـ11 جنيهًا والفلفل بـ10 جنيهات والبصل الأبيض بـ15 جنيهًا والجزر بـ5 جنيهات والموز بـ12 جنيهًا واليوسفي بـ6 جنيهات، والبسلة بـ25 جنيهًا.

أسعار الأسماك في «أهلا رمضان»

وجاءت أسعار الأسماك الطازجة في معرض «أهلا رمضان» كتالي: «البوري السوبر 120 جنيهًا، والسردينا 60 جنيهًا، والقاروص 100 جنيه، والبوري الكبير موالح 140 جنيهًا، والسرفيديا 80 جنيهًا، والصيجان 90 جنيهًا».