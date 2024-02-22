الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة للتحويل بين الشعبتين وتسجيل الاستمارة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم الخميس، هو آخر فرصة لطلاب الصف الثالث الثانوي للتحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس، بالإضافة إلى الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم، إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أي من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأضافت وزارة التعليم، أن اليوم هو آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المٌوحد الخاص بالطالب، وفي حالة عدم وجود البريد المٌوحد يتم تفعليه من خلال حساب الطالب على موقع الوزارة.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة

ووجهت وزارة التعليم طلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية، وتسليم الأوراق المطلوبة للمدارس:-

- 6 صور شخصية حديثة «4*6»، خلفية بيضاء مطبوع الاسم من أسفل بالكمبيوتر عليها رباعيا.

- شهادة ميلاد حديثة «الأصل + 2صورة منها».

- صورة بطاقة ولي الأمر + صورة بطاقه الطالب (الطالبة).

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فئة 10جنيهات.

- طباعة استمارة الطالب الإلكترونية، وتأكد من صحة البيانات الموجودة فيها والصورة على الاستمارة الإلكترونية تكون نفس الصورة التي تُسلم إلى المدرسة.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية يتم في البريد + 2 صورة منه.

- إيصال دفع رسوم الاستمارة يتم الدفع في البريد + 2 صورة منه.

- إيصال دفع تأمين التابلت ويتم الدفع في البريد + 2 صورة.