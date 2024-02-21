تفاصيل مرض خطير ضرب الإسرائيليين.. وتوقعات بإصابة 100 ألف مستوطن

لا يزال جنود الاحتلال الإسرائيلي يحصدون نتائج الحرب على غزة، التي امتدت من ساحة القتال إلى إصابتهم بمجموعة من الأمراض الخطيرة انتقلت أيضا إلى المستطونين، إذ كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن إصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين بمرض التهاب الأمعاء (IBD)، وهو مرض مزمن شديد الخطورة.

ما هو مرض التهاب الأمعاء الذي أصاب الإسرائيليين؟

وبحسب الصحيفة، بلغ عدد المصابين لـ70 ألف، وسط توقعات بوصوله إلى 100 ألف، ويرصد «الوطن»، تفاصيل مرض التهاب الأمعاء الذي أصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لـ cdc مركز السيطرة على الأمراض

ما هو مرض التهاب الأمعاء (IBD)؟

مرض التهاب الأمعاء (IBD) هو مصطلح لحالتين من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، التي تتميز بالتهاب مزمن في الجهاز الهضمي (GI) وقد يؤدي الالتهاب المطول إلى تلف الجهاز الهضمي.

مفاجأة في سبب الإصابة

ومن جانبه، أوضح دكتور محمد جاد استشارى أمراض الباطنة، إن مرض التهاب الأمعاء (IBD) من الأمراض المزمنة، بمعنى إنه يظل ملازم المريض لكنه غير مُعدي ولا ينتشر.

وأشار خلال حديثه لـ«الوطن» إن العوامل النفسية من الحزن والخوف والتوتر، وبعض الأطعمة، تؤدي إلى الإصابة بالمرض، فضلًا عن الإصابة بالتقرحات في المعدة.

ما هي الأعراض الشائعة لمرض التهاب الأمعاء؟

- الإسهال المستمر.

- الشعور بآلام في البطن.

- نزيف المستقيم / البراز الدموي.

- فقدان الوزن.

- تعب.

ما سبب مرض التهاب الأمعاء؟

السبب الدقيق لمرض التهاب الأمعاء غير معروف، ولكن مرض التهاب الأمعاء هو نتيجة لضعف الجهاز المناعي، ولكن هناك بعض الأسباب المحتملة هي:

- استجابة الجهاز المناعي بشكل غير صحيح للمحفزات البيئية، مثل الفيروسات أو البكتيريا، مما يسبب التهاب الجهاز الهضمي.

- من المرجح إصابة الشخص الذي لديه تاريخ عائلي من مرض التهاب الأمعاء (IBD) بهذه الاستجابة المناعية غير المناسبة.

كيفية تشخيص مرض التهاب الأمعاء؟

التصوير الإشعاعي.

التصوير بالرنين المغناطيسي (مري).

التصوير المقطعي المحوسب (CT).

عينات البراز.

تحاليل الدم.

كيف يتم علاج مرض التهاب الأمعاء؟

- الأدوية الشائعة لعلاج مرض التهاب الأمعاء، مثل الأحماض الأمينوساليسليكية المناعية، والكورتيكوستيرويدات البيولوجيا.

- العمليات الجراحية لإزالة الأجزاء التالفة من الجهاز الهضمي.