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الكشف على 1773 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
03:09 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
قافلة طبية

قافلة طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم قافلة طبية علاجية لتوقيع الكشف على 1773 مريضًا في قرية كفر يوسف مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تنظيم قافلة طبية في محافظة الدقهلية

وأشار «مكين» إلى أن القافلة الطبية جاءت بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، إذ جاءت القافلة تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وأشار إلى أنه تم توقيع الكشف على 1773 مريض في القافلة الطبية بمحافظة الدقهلية، وضمت 12 عيادة منها: 

2أطفال

- 2 باطنة

- رمد

- الأنف والأذن

- نساء وتنظيم أسرة

- معمل طفيليات و أشعة x ray

وجاء بيان القافلة كالتالي:

- باطنة 389

- أطفال 305

- جراحة 103

- أسنان 71

- أنف وأذن 116

- جلدية 215- رمد 133

- عظام 254

- نسا وتنظيم أسرة 187

- تم إجراء عدد 213 تحليل مختلف للمرضى

- 99 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه 

- فحوصات لـ 135مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم

- تحويل 63 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم 

- إصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة 

- تم عمل 52 ندوة تثقيفية

- 144 حالة استبيان

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