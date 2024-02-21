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الكشف على 2600 مريض في قافلة طبية بالشرقية 

كتب:

نظيمة البحرواي
12:50 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
قافلة طبية

قافلة طبية

 نفذت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية حانوت، التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي.

13 تخصصا في القافلة

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها أن القافلة اشتملت على عدد 15 عيادة، بها 13 تخصصًا طبيًا، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات «الباطنة والأطفال»، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بحانوت، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

توقيع الكشف الطبي المجاني على 2660 مريض

وقامت القافلة الطبية  خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2660 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٢٣ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وأشاد الدكتور هشام مسعود بتنظيم القافلة الطبية، وقدم الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى.

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