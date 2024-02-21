الكشف على 1759 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الكشف على 1759 مواطنًا في القافلة الطبية المجانية بقرية كفر مروان بكفر شكر، على مدار يومين، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

القوافل الطبية العلاجية

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أنّ إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، أطلقت قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كفر مروان بكفر شكر على مدار يومين، وجرى الكشف خلالها على 1759 مواطنًا مجانًا.

أعمال القافلة

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في بيان له، إلى تنوع أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «الباطنة وجراحة ونسا واطفال ورمد وجلدية وأسنان وتنظيم أسرة والعظام».

وأضاف أنّ القافلة تضمنت عيادة «اكشف واطمن» للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم، وكذلك قياس السكر التراكمي، مشيرًا إلى وجود معملي دم وطفيليات، وسونار في عيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما جرى صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.