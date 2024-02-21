«الملا»: استخدام التكنولوجيا اليابانية في أنشطة البترول المصرية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من مسؤولي الشركات اليابانية المشاركة في مؤتمر إيجبس 2024، إذ جرى بحث فرص الاستثمار أمام الشركات اليابانية للعمل في صناعة البترول والغاز المصرية.

علاقة وطيدة بين مصر واليابان

وأوضح «الملا» أنّ هناك علاقة وطيدة بين مصر واليابان، وتعاون مثمر مع الشركات اليابانية العاملة في مصر بمجال الطاقة، خاصة استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في مجالات البترول والغاز.

ومن جهته، أوضح السفير الياباني، أنّ هناك تعاونًا بين الشركات اليابانية وهيئة البترول المصرية في عديد من الأشطة البترولية: «نتطلع لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة».

زيادة معدلات الإنتاج

وعقد وزير البترول جلسة مباحثات مع ويندر ساندو نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد لخطوط الإنتاج والتكنولوجيا العالمية والوفد المرافق، إذ جرى استعراض إمكانية الشركة لما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وحلول رقمية في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وأكد أنّ قطاع البترول والغاز لديه استراتيجية واضحة تعتمد على توظيف واستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المبتكرة لزيادة معدلات الإنتاج، وأن شركة ويذرفورد من الشركات الرائدة في هذا المجالات.