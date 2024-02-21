تسليم 1147 جهازا تعويضيا لذوي الهمم بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ تسليم 1147 جهازًا تعويضيًا وسماعات طبية لذوي الهمم، بالتعاون مع جمعية الأورمان، في إطار تقديم خدماتها في المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين، ورفع المعاناة عنهم.

دعم الدولة لذوي الهمم

جاء ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تُقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل، وتأمين الدخل الكافي لهم، والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلةً: «إننا نشهد في العصر الحالي طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية».

دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

وذكرت «جلالة»، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وحصولهم على حقهم في التعليم والصحة، لافتةً أنّه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدةً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية هو بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يُصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله، وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية، وتحمل المسؤلية دون أنّ يكون عبئًا على الآخرين.

دعم منظومة العمل الأهلي

وأشار «شعبان»، إلى أنّ الدعم الكبير الذي تُقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في كفر الشيخ وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصةً العزب والنجوع، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدمها على مستوى المحافظة.

الجدير بالذكر أنّ جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15 ألف 700 جهاز تعويضي و6000 سماعة طبية.