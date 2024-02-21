فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في كفر الشيخ لأعمال الصيانة غدا

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في مدينة بيلا، غدًا، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً من اليوم نفسه، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي خروج الثقافة الجديدة، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم، أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «منطقة التحرير الجديد - منطقة قصر ثقافة بيلا - منطقة حي علوانة»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع

وتهيب هندسة كهرباء بيلا، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.