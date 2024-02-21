حملات رقابية للتفتيش على المطاعم والمخابز في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة للمرور والتفتيش على المطاعم والكافتيريات والمخابز السياحية والمحال التجارية التي تُقدم الأغذية بأسواق مركز ومدينة بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التفتيش على المطاعم والكافتيريات والمخابز السياحية

ترأس الحملة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعضوية محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارات بيلا الصحية وتموين بيلا، وقسم الإشغالات بمجلس مدينة بيلا.

سحب عينات وتحرير محاضر

وقامت الحملة بالتفتيش على المحال التجارية والمجازر والمطاعم بدائرة مركز بيلا، وشملت سحب 12 عينة من المحال والمطاعم والمخابز السياحية، وإرسالها للمعامل لتحليلها وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، بإجمالي 12 محضرًا، كما جرى تحرير 7 محاضر متنوعة منها 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم نظافة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.