«تعليم كفر الشيخ»: فتح باب التظلمات على نتيجة الوظائف الإشرافية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب التظلمات على نتيجة الوظائف الإشرافية 2024 حتى الخميس 29 فبراير، وذلك بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

فتح باب التظلمات على نتيجة الوظائف الإشرافية 2024

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية، فإنّه يتم تسليم وتجميع التظلمات لكل إدارة تعليمية من الإدارات الـ13 التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومن ثم تسليمها بكشوف مجمعة لإدارة تنسيق وظائف التعليم بالمديرية، ولا يعتد بأي تظلم يرد عن طريق البريد.

وأكدت المديرية أنّ إدارة تنسيق وظائف التعليم، مسؤولة عن الإبلاغ عن قبول التظلمات من نتيجة لجنة الوظائف الإشرافية 2024.

تشكيل لجنة لاختيار المتقدمين للوظائف الإشرافية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شّكل في وقت سابق، لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المُعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار المتقدمين للوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.