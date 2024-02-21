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تراجع كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية خلال 20 دقيقة.. بكم الجرام؟

كتب:

مارينا رؤوف
03:19 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-2-2024 انخفاضًا كبيرًا، للمرة الثانية على التوالي في محلات الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا خلال 20 دقيقة فقط، إذ انخفض 10 جنيهات في البداية، ثم تراجع 20 جنيهًا إضافية، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3560 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 4068 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3051 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2380 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28 ألفا و480 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2017 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2023 دولارًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.