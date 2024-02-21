تراجع كبير في أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-2-2024 انخفاضا كبيرا في محلات الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3570 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل 2028 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3060 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2380 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28 ألفا و560 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2017 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2023 دولارًا.