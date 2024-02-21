أسعار سبائك الذهب اليوم لجميع الأوزان.. تبدأ من 1147 جنيها

تعد السبائك الذهبية من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للراغبين في حفظ قيمة المال لفترة طويلة أن يتجهوا إليها، خاصة أنها لا تخضع لارتفاع سعر المصنعية مثل المشغولات الذهبية، لذلك يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار سبائك الذهب.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وتتأثر أسعار سبائك الذهب اليوم بتحركات الأسعار اللحظية للمعدن الأصفر بشكل دوري على مدار التعاملات، ويعتبر كل انخفاض في أسعار الذهب فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

ويأتي أقل سعر لسبيكة الذهب اليوم 1147 جنيها، وذلك لمن يرغب في شراء السبائك بوزن 0.25 جرام للسبيكة عيار 24، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 2184 جنيهًا.

السبيكة الجرام تسجل 4208 جنيهات

وجاء سعر السبيكة الذهب عيار 24 وزن جرام واحد 4208 جنيهات، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 10 آلاف و506 جنيهات، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 21 ألفا و12 جنيها، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات 42 ألفا و25 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 210 آلاف و128 جنيها، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.