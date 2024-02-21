ارتفاع أسعار الذهب عالميا للجلسة الـ5 على التوالي

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى 2030 دولارًا للأوقية، اليوم الأربعاء، مرتفعًا للجلسة الخامسة على التوالي وسط انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس توقعات السياسة النقدية.

سعر الذهب عالميًا

ومن المتوقع حاليًا أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في مارس ومايو، ولكن هناك فرصة بنسبة 55% أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

كما أدى الطلب على الملاذ الآمن إلى رفع الذهب وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقال مسلحو الحوثي في ​​اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم استهدفوا سفينتين أمريكيتين بالصواريخ في خليج عدن، في أحدث جولة من الهجمات التي عطلت طرق الشحن في المنطقة.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 دولارا في ديسمبر 2023.

وانخفض الذهب بمقدار 35.02 دولار أمريكي للأوقية أو 1.70% منذ بداية عام 2024، وفقا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسية لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2046.66 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2112.48 دولار خلال 12 شهرًا.