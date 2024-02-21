سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 21-2-2024 في محال الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 21-2-2024 استقرارا في مختلف محال الصاغة، إذ سجل حالة من الاستقرار في بداية التعاملات، ويعد عيار 21 الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين المواطنين.

وتوضح «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، حسب آخر تحديث كشفته شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 مستقر اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات عند 3590 جنيهًا للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات 4102 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات عند 3077 جنيهًا للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بمنتصف التعاملات 2400 جنيهًا للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

وتراجعت أسعار الذهب من مستوى مرتفع لم تصل له منذ فترة، إذ وصل سعر الجرام إلى4200 جنيه، إلى أنه عاد لمستوياته الطبيعية بالتزامن مع تراجع الدولار في السوق الموازية إلى مستويات 50 جنيهًا بعد أن كان عند مستوى 70 جنيهًا.