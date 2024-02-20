أفضل صيغة دعاء للمتوفى في ليلة النصف من شعبان.. «ينير القبور»

الدعاء للمتوفي في ليلة النصف من شعبان وفي كل الأوقات بشكل عام من الأمور التي حث عليها الشرع الحنيف، إذ يعد الدعاء أحد الأمور التي تصل للميت بعد انقطاعه عن الدنيا وأهلها، وبالتالي فإنّ الدعاء للشخص الذي فارق الحياة وطلب الرحمة والمغفرة له من الأمور التي يحرص عليها قطاع كبير من المسلمين، خاصة عند فقد من يحبهم.

دعاء للمتوفي في ليلة النصف من شعبان

وحول فضل الدعاء للمتوفي في ليلة النصف من شعبان أو غيرها، فيقول الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر، إنّ الدعاء ينير قبر الميت، وهناك صيغ متعددة للدعاء ومنها: «اللَّهُمَّ افرش قبره من فراش الجنة وأخرجه من ظلمات قبره هذا إلى نور جنتك، وارزقه منزلا مباركا في جوار حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللَّهُمَّ إني أتوسل بك إليك أن تعطيه من رحمتك ولا تحرمه وأن تزيده ولا تنقصه وأن تعفو عنه وتغفر له إنّك أنت العفوّ الرحيم».

صيغ مختلفة للدعاء

ومن صيغ الدعاء المختلفة أيضا: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْه، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءٍ وَالثَلْجٍ وَالبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْه دَارًا خَيْرًا مِن دَارِه، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود لا اله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض تغمده برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، في جوار نبيّك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم.