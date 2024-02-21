تعليمات «التعليم» للمديريات بشأن امتحانات فبراير: ممنوع جمع أموال من الطلاب

وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، إذ أنه من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري وفقًا للجداول المعلنة من كل المديريات والإدارات التعليمية وذلك طبقاً القرار الوزاري الخاص بنظام التقييم واحتساب الدرجات.

امتحانات شهر فبراير 2024

وأكّدت المديريات التعليمية أنَّ امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل يوم دراسي كامل، ويكون الاختبار جزء من الحصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء فترة الامتحانات الشهرية حفاظاً علي سلامة الطلاب، مشيرة إلى أنَّه يتم وضع أسئلة الامتحان تحت أشراف موجه المادة وذلك في منهج شهر فبراير.

ممنوع جمع أي مبالغ مالية

وحذرت المديريات التعليمية من جمع أي مبالغ مالية من الطلاب للامتحانات الشهرية نهائياً، مطالبا بالتنبيه المشدد بتفعيل درجات المواظبة والسلوك وفقاً لما ورد بالقرار الوزاري، وتطبيق جميع القرارات الوزارية المنظمة الغياب والانذارات وقرارات الفصل.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أنَّه يجب أن يكون الملاحظ معلم الفترة المنعقد بها الامتحان ويلتزم المعلم باستكمال فترته الدراسية، واستئناف شرحه للمقرر الدراسي ويتم استكمال اليوم الدراسي بصورة طبيعية مرة أخرى، وتعقد امتحانات المستوي الرفيع للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات ويتم تحديده حسب كل مدرسة.