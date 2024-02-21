أمام «العدل الدولية».. دول حول العالم ترفع صوتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

أدلت 50 دولة من أنحاء العالم بشهادتها أمام محكمة العدل الدولية، في جلستها اليوم الأربعاء، لكشف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بحقوق المدنيين في حياة آمنة خالية من الحروب، وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتواصل محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، جلساتها في الدعوى المقامة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2022، من المحكمة، إصدار رأيها القانوني بشأن العواقب القانونية للاحتلال.

الدول المشاركة في مرافعات محكمة العدل الدولية

وشارك في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وتدلي كل دولة بإحاطة شفهية مدتها 30 دقيقة، بينما يحق لفلسطين فقط تقديم إحاطة لمدة 3 ساعات، بحسب ما ذكرت قناة «قناة القاهرة الإخبارية» في تقرير لها اليوم الأربعاء.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أهم كلمات الدول التي شاركت في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية، ومنهم أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران وكندا ومصر وجنوب أفريقيا واليابان وإسبانيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا وباكستان وهولندا وكوبا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، وفقاً لما نشره موقع «سكاي نيوز».

كلمة مصر في محكمة العدل الدولية

ذكرت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، خلال مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية في ⁧لاهاي‬⁩، عدة نقاط مهمة فيما يلي:

- تواجه الأراضي الفلسطينية أطول احتلال في تاريخ البشرية الحديث.

- تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات غير آدمية بحق أهالي قطاع غزة، لتعمل على تهجير سكانها بشكل قسري، وذلك عن طريق منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ماذا قالت أمريكا في مرافعات محكمة العدل الدولية؟

أوضح ريتشارد فيسيك، القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، أمام محكمة العدل الدولية، أن المطالبة بإخراج قوات الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين تستدعي وضع الاحتياجات الأمنية لها في الاعتبار أيضاً، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري أن تلتزم المحكمة بإقرار انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي المحتلة فوراً.

وعلى الجانب الآخر، اكتفت دولة الاحتلال الإسرائيلي بإرسال ملاحظات مكتوبة لعرضها أمام محكمة العدل الدولية، ولم يحضر أي من ممثليها جلسات المرافعة.