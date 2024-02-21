«الخارجية»: هناك تحرك جماعي دولي ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

قال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنَّ مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية هي الخطوة الثالثة، خاصة أنَّه جرى تقديم مذكرتين الأولى في يوليو 2023 والثانية في أكتوبر 2023.

وأضاف «أبو زيد» خلال مكالمة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ المرافعة المصرية اليوم كانت تتعامل مع شقين، الأول هو إجابة العدل الدولية على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشروعية الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ولفت إلى أنَّ الشق الثاني هو الشق الموضوعي الذي يفند الإجراءات الإسرائيلية المختلفة سواء بالتهجير القسري أو سياسة الحصار والتجويع وتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، وأيضًا إلى أي مدى هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والأعراف الدولية والقوانين المنظمة للحرب.

مسؤولية المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية أنَّه عند ثبوت ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني، فسيكون هناك مسؤولية تجاه المجتمع الدولي بضرورة سعيه لوقف تلك الانتهاكات، ومسؤولية على إسرائيل بالتوقف عن كل ما تقوم به من إجراءات، ومسؤولية أيضًا تجاه الشعب الفلسطيني بإعطائه تعويضات عن كل ما حدث.

واستكمل أنَّ «تزامن نظر العدل الدولية لهذه القضية في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل انتهاكات على القطاع له مدلول في أن المحكمة لا تتخذ قرارها من فراغ بل أن هناك انتهاكات تتم بالفعل، وهذا يتزامن مع الدفع بأن هناك أيضًا إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني».

هناك تحرك جماعي دولي ضد إسرائيل

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن كل هذا يتفق على أن هناك تحرك جماعي دولي ضد إسرائيل، وهذا له صيغة سياسية يتم تناولها في مجلس الأمن، وله إطار قانوني تتناوله محكمة العدل الدولية، وإطار إنساني يتم التعامل معه من خلال الوضع في الذي يعاني منه الفلسطينيون من انتهاكات ومنع دخول المساعدات الإنسانية وخلافه.