محلل سياسي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة مهمة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أيمن الرق، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المرافعة المصرية التاريخية أكدت أن ما يحدث في العالم من ازدواجية المعايير لم يعد مقبولا، وأن إشارة مصر إلى الحديث عن ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية يؤكد سعيها الدائم من أجل السلام الدولي في العالم، فضلا عن الحديث عن تعويضات للشعب الفلسطيني عن سنوات التي عاني فيها من الاحتلال.

التطرق إلى نقاط مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن المرافعة تطرقت إلى نقاط مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وما تبع ذلك من تأثير على حقوق الشعب الفلسطيني والجرائم المرتكبة ضده، مؤكدا أن هذه المرافعة ومرافعات أخرى ستمثل أوراقا مهمة جدا لمحكمة العدل الدولية، والتي سترد بفتوى للأمم المتحدة، وهي خطوة من خطوات مواجهة الاحتلال للوصول النهائي إلى حقوق الفلسطينيين.

خطوة مهمة لمنع الحرب على غزة

وأكد أن هذا الطريق طويل في الوصول إلى إنجاز ما يريدون لكنها خطوات مهمة جدا، موضحا أن هذه الفتوى طلبت من قبل الأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية، لاتخاذ الرأي الاستشاري لشرعنة الاحتلال واستيطانه في الضفة الغربية وغزة والقدس، والحديث عن كل فلسطين التي احتلت عام 1967.