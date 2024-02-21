سر خطير.. 6 مناطق تكشف عن القاتل الصامت داخل جسمك

عندما تصبح مستويات الدهون في الدم مرتفعة وغير طبيعية، تعرف أنك أمام مشكلة كبيرة للإصابة بالقاتل الصامت، وهو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويسبب وجود دهون ثلاثية في مناطق عدة بالجسم، وما لا يعرفه الكثير من الناس أن هناك مناطق الألم فيها، يشير إلى الإصابة بهذا المرض، إذ أن هناك مناطق تكشف عن القاتل الصامت داخل جسمك.

ما هو القاتل الصامت داخل جسمك؟

ارتفاع الكوليسترول في الدم من الأمراض التي يطلق عليها القاتل الصامت، لأنها يعاني منها كثير من الناس، وقد يؤدي إهمالها إلى الموت، بسبب زيادة الدهون بالجسم، ووفقًا لحديث جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإنه مرض يعمل على ضيق الشرايين، وهو على إثره يصاب الجسم بالكثير من الأمراض، وهناك علامات عديدة بالجسن مؤشر على الإصابة به.

مناطق تكشف عن القاتل الصامت داخل جسمك

الشعور بالألم في مناطق عدة بالجسم والتأثير عليها، هو مؤشر على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وتتمثل هذه المناطق في:

احتقان الرئتين

صعوبة التنفس واحتقان الرئتين دليل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والإصابة بالكوليسترول الضار، وهو ما اتفق معه أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»: «الشعور بألم في الرئة، والإصابة بأدوار برد عديدة، يعني أن المناعة ضعيفة بسبب تناول الأكلات التي بها نسبة عالية من الدهون، وبالتالي بيتم التأثير على الرئة، وده بسبب زيادة الكوليسترول في الجسم والأكلات المهدرجة».

ألم الساقين والمفاصل

أول الأعراض الشائعة للإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم، خاصةً من يعانون بالبرودة الشديدة أو السخونة في القدم: «من العلامات المهمة، لأن الدم بيكون مش متوزع في الجسم بسبب كمية الدهون»، بحسب «شعبان».

ظهور بقع في الجسم

هذه علامة خطيرة تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، وبحسب حديث إيمان سند، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، لـ«الوطن»، فإن تغير لون الجلد سريعًا وظهور البقع بطريقة كثيفة يعني تصلب الشرايين في الجسم، بسبب عدم سريان الدم بصورة صحيحة، وذلك لتأثير الدهون.

الصداع المتكرر

وجود ألم في منطقة الرأس يحدث بسبب زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم، وذلك نتيجة توسع الأوعية الدموية، وهو ما أكده استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، لإحدى مناطق تكشف عن القاتل الصامت داخل جسمك.

التأثير على العين

بسبب الترسبات الدهنية، وعدم تدفق الأكسجين بصورة صحيحة للجسم، وفقًا لموقع «مايو كلينك»، المختص في الشؤون الطبية، وهي إحدى المناطق التي تكشف عن القاتل الصامت داخل جسمك.

خفقان القلب

الألم غير المبرر في القلب علامة على زيادة نسبة الكوليسترول، إذ أن زيادة نسبة الكولسيترول في الجسم، تؤثر على ضخ الدم، ما يشعر الشخص بزيادة الألم والوخز في القلب، وفقًا لما أكده «شعبان».