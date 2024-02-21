قطع المياه عن 4 قرى في بني سويف غدا.. «الأماكن والمواعيد»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، قطع المياه عن 4 قرى بمركز سمسطا، غدًا الخميس، لمدة 9 ساعات، بسبب توقف محطة مياه دشطوط، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير الخزانات.

أماكن قطع المياه عن 4 قرى في بني سويف

وأشارت الشركة إلى قطع المياه غدا الثلاثاء، عن 4 مناطق في مركز سمسطا في بني سويف، وهي قرى دشطوط، وكوم الرمل، و كوم النور، و عزبة خليل، بسبب توقف محطة مياه دشطوط عن العمل لمدة 9 ساعات.

مواعيد قطع المياه عن 4 قرى في بني سويف

وأوضحت الشركة أن مواعيد قطع المياه من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءًا، أي لمدة 9 ساعات غدًا الخميس، بسبب توقف محطة مياه دشطوط، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير الخزانات.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترات الانقطاع

وقدمت الشركة اعتذارها عن فترات ضعف المياه، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.